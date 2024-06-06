Молнии попали в Останкинскую телебашню семь раз в ночь на 6 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Молнии ударили в телебашню "Останкина" в Москве семь раз в ночь с 5 на 6 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую телевизионную радиовещательную сеть (РТРС).

По данным организации, гроза началась в 21:18 по московскому времени 5 июня и закончилась в 02:17 6 июня.

"Максимальные порывы ветра были на отметке 201 метр – 16,2 метра в секунду и на отметке 305 метров – 16,1 метра в секунду", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, во время грозы телебашня не останавливала свою работу, последствий после удара молний не зафиксировали.

В РТРС уточнили, что для высоких сооружений молнии не представляют опасности, поскольку у телебашни есть мощная система молниезащиты.

5 июня в столице прошел дождь с грозой. За вечер в городе выпало около 69% месячной нормы осадков. Непогода продолжилась и в четверг, 6 июня. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать до 20 метров в секунду.

В связи с ливнями на улицы Москвы вышли 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты открывают водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды.

На фоне прогнозов в столице объявили оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать до 00:00 7 июня.

