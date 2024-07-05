Роскачество обнаружило в ряде рыбных закусок мышьяк и плесень

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Эксперты Роскачества во время исследования продукции некоторых брендов рыбных консервов обнаружили превышение концентрации плесени и мышьяка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, превышение допустимой нормы мышьяка (больше в 1,5 раза) выявили в рыбных закусках (путассу) от компании "Маркет Перекресток". Кроме того, в продукции (путассу и горбуша) "Сухогруза" обнаружили несоответствие по общей обсемененности бактериями.

Помимо этих компаний, проверяли также продукцию брендов Smakky, "Каждый День", "Баренцев", BEERka, "Шварцкайзер", "Тиксы", Fish House и многих других. Но, по информации пресс-службы, во всех товарах этих торговых марок специалисты Роскачества не обнаружили ни бактерий рода Clostridium, ни кишечной палочки, ни сальмонеллы.

Инфекционист Евгений Тимаков недавно посоветовал сразу же выкидывать продукты питания во вздутой упаковке и помятые консервные банки. По его словам, малейшие повреждения упаковки говорят о том, что внутренняя безопасная среда нарушена.

