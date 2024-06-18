ГД приняла в I чтении проект о наказании за провоз в РФ патогенных биоорганизмов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла на пленарном заседании в I чтении проект поправок к Уголовному кодексу (УК) РФ об ужесточении ответственности за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Законопроект был внесен в Госдуму в апреле группой парламентариев во главе с вице-спикером палаты парламента Ириной Яровой и председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

"Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность на срок вплоть до 12 лет лишения свободы за провоз на территорию нашей страны патогенных биоорганизмов – вирусов, токсинов, биоагентов, полученных в результате различных генетических манипуляций и биосинтеза", – цитирует Володина ТАСС.

Председатель ГД добавил, что инициатива призвана повысить уровень защиты граждан от биологических угроз.

До этого ученые из университета "Сириус" выявили ряд химических соединений, которые могут противостоять суперинфекциям. Молекулы способны бороться с бактериями, которые оказались невосприимчивы к действию антибиотиков.

