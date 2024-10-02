Сомнолог Лебедева назвала дефицит солнечного света одной из причин сонливости осенью

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Постоянная сонливость возникает осенью из-за дефицита солнечного света. Об этом рассказала врач-сомнолог Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ Дарья Лебедева в беседе с "Доктором 24".

Эксперт отметила, что из-за сокращения светового дня в организме возрастает уровень мелатонина.

"Мелатонин – это гормон темноты, который способствует сонливости. В итоге мы просыпаемся утром, но в офисе солнечного света не видим, а вечером он также отсутствует. Рано темнеет, и мелатонин плавно циркулирует в крови, подготавливая организм ко сну", – рассказала врач.

По словам Лебедевой, другая причина сонливости заключается в неправильном питании. Рацион, из-за которого повышается уровень плохого холестерина, также негативно сказывается на организме и способен вызвать усталость.

Кроме того, негативно на самочувствии может сказаться дефицит витамина D, который синтезируется в коже под воздействием солнечного света, а также синдром хронической усталости или выгорания, когда человек работает без выходных.

Чтобы справиться с сонливостью в осенней период, врач рекомендует следить за своим режимом сна, то есть спать необходимое вашему организму количество часов. Также, по ее словам, стоит придерживаться гигиены сна – поддерживать с спальне оптимальную температуру, которая составляет примерно 19–20 градусов.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что утренние прогулки под солнцем помогают внутренним часам человека правильно определять время и регулировать выработку мелатонина и, соответственно, улучшить ночной сон. Эксперт также рекомендовала не сидеть за компьютером и в телефоне перед сном.