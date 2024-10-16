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16 октября, 17:40

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Врач Чернышова назвала заболевания, на которые указывает прерывистый сон

Терапевт назвала заболевания, на которые указывает прерывистый сон

Фото: depositphotos/photographee.eu

Прерывистый сон может наблюдаться при боли в суставах, тревожном расстройстве или апноэ, рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

Говоря про апноэ, она пояснила, что, когда человек храпит, периодически у него возникает пауза, кратковременная остановка дыхания.

"На этом он, как правило, просыпается, потом опять засыпает", – указала эксперт.

Из-за плохого качества сна у людей с такой проблемой появляется дневная сонливость. Часто они могут засыпать в театре, транспорте и на совещаниях.

Иногда не дают глубоко уснуть боли в суставах. Тревожное расстройство тоже может давать неглубокий, поверхностный сон.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Чтобы решить проблему, эксперт посоветовала обратиться за помощью к специалисту.

"Иногда достаточно травяных сборов или изменения ритуала отхода ко сну. Например, вечерняя прогулка, теплый, расслабляющий душ, какое-то теплое успокаивающее питье на ночь. Все это может посоветовать доктор", – отметила специалист.

Если у человека случился стресс и не дают уснуть навязчивые мысли, стоит поработать с психологом или психотерапевтом.

Чернышова также уточнила, что пробуждения не всегда указывают на патологию. В частности, человек может просыпаться из-за некомфортной температуры в помещении.

"Бывает, что человек просто мерзнет. В этом случае ему может помочь уснуть хорошее теплое одеяло", – заключила она.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева перечислила продукты, которые помогут улучшить сон. Специалист посоветовала есть вечером рыбу, курицу или индейку в сочетании со сложными углеводами. Продукты животного происхождения содержат триптофан, который способствует выработке предшественника гормона сна. При хорошей переносимости кисломолочных продуктов можно выпить на ночь кефир.

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