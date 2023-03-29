15:02Общество
Эксперт объяснила, что случается с тем, кто засыпает с кошкой или собакой
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ученый-медик из Мемориального университета Линкольна в Харроугейте Лорен Висински рассказала, что случается с теми людьми, кто спит ночью вместе со своими питомцами. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По ее словам, такой образ жизни оказывает влияние на хозяина животного. У человека начинает ухудшаться сон, поскольку питомцы будят хозяина и не дают ему комфортно лечь, объяснила эксперт.
Кроме того, у тех людей, кто спит с кошкой и храпит, возникает синдром беспокойных ног, а у владельцев собак проявляется остановка дыхания, добавила ученый. Висински заключила, что из-за этого человек может резко просыпаться.
Ранее биолог Павел Глазков рассказал, что кошки считаются независимыми животными, однако на самом деле они привязываются к хозяевам и могут выражать свою любовь разными способами. Так, первым признаком является то, что кошка постоянно находится около хозяина.
Также питомцы скучают во время отсутствия своего хозяина, указал специалист. По его словам, у кошки может ухудшиться аппетит, настроение.
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