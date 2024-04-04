В ГКБ им. В. М. Буянова рассказали о технологии лечения остановки дыхания во сне

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Перекрытие верхних дыхательных путей во сне, нарушение неврологической регуляции дыхания могут стать причинами ночного апноэ (отсутствия дыхания). Подобное состояние способно увеличить риски инфарктов, а также нарушений ритма сердца. Своевременное диагностирование и лечение апноэ доступно в аритмологическом центре городской клинической больницы (ГКБ) имени В. М. Буянова. Об этом Москве 24 рассказали в столичном департаменте здравоохранения.

Для пациентов проводится специальное обследование, которое позволяет выявить синдром обструктивного апноэ сна. Проект реализуется в рамках грантовой программы Сергея Собянина и при поддержке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении (Медтех).

Главврач ГКБ имени Буянова Александр Саликов рассказал, что обследование включает в себя проведение респираторного мониторинга сна, когда на ночь человеку на грудь устанавливают респираторный полиграф. Это устройство отслеживает поток воздуха, уровень насыщения крови кислородом, частоту пульса, положение тела и громкость храпа. В итоге врач получает подробную картину состояния пациента во время сна, на основе которой ставится диагноз "апноэ сна" и определяется его тяжесть, объяснил главврач.

Саликов отметил важность этого проекта для города, потому что у людей с нарушением ритма сердца появилась возможность после установления диагноза сразу начать лечение апноэ как тяжелого фактора риска для развития сердечно-сосудистых осложнений.

Лечение обструктивного апноэ обычно зависит от тяжести симптомов и причин патологии. Бывают хирургические методы, иногда медики рекомендуют специальные "капы". Однако золотым стандартом лечения является CPAP-терапия, которая проводится с помощью специального респираторного аппарата.

Пациент надевает маску, через которую ему подается постоянный поток воздуха под небольшим давлением, из-за чего во время сна ткани верхних дыхательных путей не спадаются, и человек может нормально дышать. Также есть аппараты, самостоятельно подстраивающиеся под дыхание пациента, что облегчает настройку прибора.



Чаще всего про апноэ сна люди узнают случайно, как правило, от тех, кто находится рядом с ними по ночам. Основные симптомы – тяжелый храп и остановка дыхания во сне, однако этому также сопутствуют беспокойный и прерывистый сон и сонливость днем. Апноэ сокращает активную жизнь на пять лет, в пять раз увеличивает количество инфарктов миокарда, в шесть раз повышает риск попадания в аварию и в три раза – вероятность смерти во сне.

Обструктивное апноэ – сопутствующая проблема при нарушениях ритма и проводимости сердца. Респираторные паузы во сне могут сопровождаться длительными остановками сердца или вызвать жизнеугрожающие аритмии.

Ранее клинический психолог Татьяна Метелева рассказала, что нарушение сна является одним из основных признаков психического нездоровья. С ее слов, люди, которые обращаются за помощью к психиатру или в специализированные учреждения, часто говорят о том, что их состоянию предшествовало несколько дней или недель тяжелых нарушений сна.