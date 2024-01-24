Психолог назвала нарушения сна признаком психического нездоровья

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Одним из основных признаков психического нездоровья является нарушение сна, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на клинического психолога Татьяну Метелеву.

По ее словам, многие игнорируют такой признак психического расстройства, как бессонница. Эксперт подчеркнула, что люди, которые обращаются за помощью к психиатру или в специализированные учреждения, часто говорят о том, что этому предшествовало несколько дней или даже недель тяжелых нарушений сна.

"Беспокоящие мысли, которые непрерывно врываются в сознание, невозможность уснуть до самого утра, в итоге – краткий проваливающийся сон на 2–3 часа, – все это достаточные признаки для обращения как минимум за консультацией", – подчеркнула психолог.

Ранее сообщалось, что, если человек часто спит по десять и более часов, это может быть сигналом о нарушениях, происходящих в организме. По словам специалиста, потребность в долгом сне может свидетельствовать о развитии сердечно-сосудистых или воспалительных заболеваний, а также сахарного диабета второго типа.

Кроме того, желание поспать подольше возникает у людей, страдающих апноэ (остановка дыхания во сне). При этом человек не должен беспокоиться из-за долгого сна в тех ситуациях, когда он хочет выспаться в выходные, если в рабочие дни он спит меньше семи часов в сутки.

Специалист напомнил, что нормальная продолжительность сна составляет семь-девять часов, а максимум не должен превышать десяти часов в сутки.

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