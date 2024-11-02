Врач Кондрахин назвал четыре способа восстановиться после шестидневной рабочей недели

02 ноября, 17:34Общество
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Прогулки на свежем воздухе, хороший сон, употребление цитрусовых и отказ от алкоголя, кофе и чая помогут быстро восстановиться после шестидневной рабочей недели. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Шестидневная трудовая неделя в России длилась с 28 октября по 2 ноября. На один день больше пришлось работать из-за переноса выходного с субботы на 30 апреля. Праздничными же будут 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства, после чего последует короткая трудовая неделя.
Кондрахин пояснил, что двух нерабочих дней после шестидневки вполне хватит для восстановления. В первую очередь врач посоветовал хорошо выспаться. Желательно встать на один час позже обычного времени пробуждения, но ничего страшного, если хочется поспать чуть побольше.
"Главное, чтобы это не превратилось в длинный сон, который перешел за полдень. Это нарушает режим, к которому привык организм. В результате будет сложно проснуться в начале новой рабочей недели", – объяснил терапевт.
Если у сотрудника сидячий образ жизни, в выходные стоит больше двигаться. Тем же, у кого на работе и так есть физическая нагрузка, эксперт, наоборот, рекомендовал немного отдохнуть. Смена деятельности хороша для мозга и тела, подчеркнул Кондрахин.
Также важно обязательно проводить время на свежем воздухе: в идеале нужно гулять 40 минут, интенсивно двигаясь. Это поможет разгрузиться и обогатит кислородом клетки организма. Также прогулки полезны для сердечно-сосудистой системы, указал терапевт.
Еще специалист посоветовал не употреблять после тяжелой недели кофе, чай и алкоголь.
"Шистедневная работа для нас непривычна, это сложно для организма. Употребление стимуляторов еще больше перегрузит психологическую и физиологическую систему", – подчеркнул врач.
При этом Кондрахин посоветовал по возможности включить в рацион побольше цитрусовых.
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