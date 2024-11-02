Врач Кондрахин назвал четыре способа восстановиться после шестидневной рабочей недели

Фото: depositphotos/sjenner13

Прогулки на свежем воздухе, хороший сон, употребление цитрусовых и отказ от алкоголя, кофе и чая помогут быстро восстановиться после шестидневной рабочей недели. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Шестидневная трудовая неделя в России длилась с 28 октября по 2 ноября. На один день больше пришлось работать из-за переноса выходного с субботы на 30 апреля. Праздничными же будут 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства, после чего последует короткая трудовая неделя.

Кондрахин пояснил, что двух нерабочих дней после шестидневки вполне хватит для восстановления. В первую очередь врач посоветовал хорошо выспаться. Желательно встать на один час позже обычного времени пробуждения, но ничего страшного, если хочется поспать чуть побольше.

"Главное, чтобы это не превратилось в длинный сон, который перешел за полдень. Это нарушает режим, к которому привык организм. В результате будет сложно проснуться в начале новой рабочей недели", – объяснил терапевт.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Если хочется полениться, сделайте это от души. Иногда нужна прокрастинация. Мы отдыхаем, чтобы восстановиться, так что не ставьте для себя сверхзадач.

Если у сотрудника сидячий образ жизни, в выходные стоит больше двигаться. Тем же, у кого на работе и так есть физическая нагрузка, эксперт, наоборот, рекомендовал немного отдохнуть. Смена деятельности хороша для мозга и тела, подчеркнул Кондрахин.



Также важно обязательно проводить время на свежем воздухе: в идеале нужно гулять 40 минут, интенсивно двигаясь. Это поможет разгрузиться и обогатит кислородом клетки организма. Также прогулки полезны для сердечно-сосудистой системы, указал терапевт.

Еще специалист посоветовал не употреблять после тяжелой недели кофе, чай и алкоголь.

"Шистедневная работа для нас непривычна, это сложно для организма. Употребление стимуляторов еще больше перегрузит психологическую и физиологическую систему", – подчеркнул врач.

При этом Кондрахин посоветовал по возможности включить в рацион побольше цитрусовых.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук В стрессовых ситуациях уровень витамина C снижается, и, употребляя цитрусовые, мы обогащаем им организм и поднимаем себе настроение. А при чистке апельсина еще и выделяются эфирные масла, которые дают приятный аромат.

Ранее аналитики выяснили, что более 61% россиян считают свою работу стрессовой. При этом женщины оказались более терпимы к напряжению: нервозность не выбивает из процесса только 41% мужчин.

