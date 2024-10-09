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09 октября, 18:42

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Врач Чернышова назвала четыре причины быстрой утомляемости

Врач рассказала, на какие опасные проблемы указывает быстрая утомляемость

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Быстрая утомляемость может сигнализировать о заболевании, недостатке сна, переутомлении или нехватке витаминов. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, любое воспалительное заболевание может вызывать усталость, потому что организм тратит силы на борьбу с ним. Кроме того, отсутствие энергии наблюдается, например, при туберкулезе и пиелонефрите, отметила Чернышова.

При понижении функции щитовидной железы повышенная утомляемость – тоже один из самых выраженных признаков. У человека нет сил вообще ни на что.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

В целом же это неспецифический симптом, который может наблюдаться практически при любом заболевании, отметила врач. Кроме того, это состояние порой сигнализирует о нехватке витаминов и микроэлементов.

"Недостаток витамина D вызывает сильнейшую утомляемость. Дефицит йода нарушает работу щитовидной железы, и человек постоянно устает. Причиной также может быть недостаток калия, магния или железа, то есть анемия", – подчеркнула эксперт.

При дефиците сна и переутомлении также будет чувствоваться постоянная усталость. Однако с последней причиной не все так просто, отметила Чернышова.

Если за выходные удается восстановить силы – это просто обычная усталость. Если же человек с утра в понедельник все равно чувствует себя разбитым, речь идет о переутомлении.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Какой бы в итоге ни была причина, при появлении признаков быстрой утомляемости следует обратиться к врачу, заключила эксперт.

Ранее терапевт Алексей Хухрев рассказал о триггерах повышенной раздражительности. В частности, такое состояние может наблюдаться при стрессе и приближении менопаузы. Кроме того, симптом порой указывает на заболевания щитовидной железы.

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