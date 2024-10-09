Врач Чернышова назвала четыре причины быстрой утомляемости

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Быстрая утомляемость может сигнализировать о заболевании, недостатке сна, переутомлении или нехватке витаминов. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, любое воспалительное заболевание может вызывать усталость, потому что организм тратит силы на борьбу с ним. Кроме того, отсутствие энергии наблюдается, например, при туберкулезе и пиелонефрите, отметила Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт При понижении функции щитовидной железы повышенная утомляемость – тоже один из самых выраженных признаков. У человека нет сил вообще ни на что.

В целом же это неспецифический симптом, который может наблюдаться практически при любом заболевании, отметила врач. Кроме того, это состояние порой сигнализирует о нехватке витаминов и микроэлементов.

"Недостаток витамина D вызывает сильнейшую утомляемость. Дефицит йода нарушает работу щитовидной железы, и человек постоянно устает. Причиной также может быть недостаток калия, магния или железа, то есть анемия", – подчеркнула эксперт.

При дефиците сна и переутомлении также будет чувствоваться постоянная усталость. Однако с последней причиной не все так просто, отметила Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если за выходные удается восстановить силы – это просто обычная усталость. Если же человек с утра в понедельник все равно чувствует себя разбитым, речь идет о переутомлении.

Какой бы в итоге ни была причина, при появлении признаков быстрой утомляемости следует обратиться к врачу, заключила эксперт.

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