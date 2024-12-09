Власти Токио решили ввести четырехдневную рабочую неделю

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Правительство Токио намеревается ввести четырехдневную рабочую неделю. Новый график начнет действовать с апреля 2025 года, сообщает издание The Japan Times.

За счет таких изменений власти намерены бороться с рекордно низким уровнем рождаемости, который фиксируется в Японии.

"Мы продолжим гибко пересматривать стили работы, чтобы гарантировать, что женщинам не придется жертвовать своей карьерой из-за жизненных событий, таких как роды или воспитание детей", – приводит издание слова губернатора Токио Юкико Койкэ.

При этом реформа будет распространяться только государственных служащих. Так, сотрудники, у которых есть дети, обучающиеся в начальной школе, получат возможность уходить с работы раньше в счет заработной платы. Кроме того, правительство собирается продолжать работать над продвижением инициативы по решению проблемы недостатка мест в детских садах и трудностей с отпуском по уходу за ребенком.

Очередной рекордно низкий показатель рождаемости за последние восемь лет был зарегистрирован в Японии в июне 2024 года. Так, за первую половину текущего года в стране появилось на свет около 350 тысяч детей, хотя в 2023 году показатель за аналогичный период был выше. При этом число граждан страны близко к 124 миллионам человек.

Одной из причин возникновения демографического кризиса послужила высокая стоимость жизни. Кроме того, низкая рождаемость была спровоцирована тем, что многие женщины оказываются перед выбором между карьерой и семьей.

Правительство Японии разрабатывает меры для повышения рождаемости уже несколько десятилетий. Так, власти выделяют субсидии на детские сады и предоставляют длительные отпуска по уходу за ребенком. В поисках решения проблемы они даже прибегают к использованию приложений для знакомств.

Помимо Токио, такие шаги предпринимают и другие регионы Японии. Например, в апреле префектура Ибараки ввела выборочную четырехдневную рабочую неделю для большинства сотрудников для поддержки ухода за детьми и переподготовки. Мера не распространялась только на учителей и вахтовиков. Власти Тиба приняли решение о введении четырехдневной рабочей недели в июне. Вместе с тем город Кудзи, находящийся в префектуре Иватэ, объявил пробную четырехдневную рабочую неделю в мае, намереваясь полностью перейти на нее в 2025 году.

В России также могут ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он также предложил наделить аналогичным правом одиноких родителей и дать возможность увеличения ежедневного времени работы таких сотрудников до 9 часов по соглашению с работодателем.