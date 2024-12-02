Юрист Южалин назвал июль и октябрь самыми выгодными для отпуска месяцами

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Одними из самых выгодных месяцев для отпуска в 2025 году станут июль и октябрь. Это связано с тем, что в них больше всего рабочих дней, пояснил в беседе с РИА Новости юрист Александр Южалин.

Менее благоприятными для отдыха эксперт назвал сентябрь, декабрь и апрель. Однако, по его словам, в случае ухода в отпуск в эти месяцы работники получат не слишком маленькую сумму средств по сравнению с заработной платой. При этом отпуск в июле или октябре может позволить заработать даже больше, чем обычно.

Чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодным окажется отпуск для тех работников, которые получают оклад, подчеркнул эксперт. В соответствии с законодательством, число рабочих и выходных дней в месяце не влияет на размер заработной платы таких сотрудников, однако стоимость рабочего дня в тот или иной месяц может отличаться.

"Для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней в месяце. Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня", – объяснил Южалин.

Между тем самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2025 году станут январь, май, июнь и ноябрь, поскольку в них будет мало рабочих дней. Если работник уйдет в отпуск в эти месяцы, то может потерять в деньгах.



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