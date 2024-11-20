Эксперт Южалин назвал январь самым невыгодным месяцем для отпуска в 2025 году

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Самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2025 году станут январь, май, июнь и ноябрь, поскольку в них будет мало рабочих дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Александра Южалина.

"Если вы решите уйти в отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой", – отметил эксперт, добавив, что в месяцы с меньшим числом рабочих дней невыгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка.

Южалин объяснил это тем, что по закону количество рабочих и выходных дней в течение месяца не влияет на заработную плату тех, кто получает оклад.

"Но стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. Для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней в месяце. Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня", – рассказал эксперт.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил, как правильно составить график отпусков на 2025 год. По его словам, если в графике указан лишь месяц, это может привести к спорам по поводу того, когда именно сотрудник уйдет в отпуск.

Парламентарий отметил, что конкретизация дат поможет четко спланировать рабочий процесс и позволит другим сотрудникам адаптировать свои графики в соответствии с отсутствием коллеги.