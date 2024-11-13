Депутат ГД Чаплин: указание точных дат отпуска предотвратит конфликты на работе

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Указание точных дат отпусков на следующий год предотвратит конфликт с коллегами, рассказал в беседе с News.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, если в графике указан лишь месяц, это может привести к спорам по поводу того, когда именно сотрудник уйдет в отпуск.

"Конкретизация дат помогает четко планировать рабочий процесс и позволяет другим сотрудникам адаптировать свои графики в соответствии с отсутствием коллеги", – объяснил парламентарий.

При этом он отметил, что важным моментом также является и правовая сторона вопроса. Так, в Трудовом кодексе РФ нет обязательного требования указывать даты планируемого отпуска, однако есть вероятность, что отсутствие графика приведет к спорам, и работник может воспринять отказ в отпуске как нарушение своих прав.

"Важно учитывать, что грамотное ведение графиков отпусков с указанием конкретных дат является не только практическим, но и правовым аспектом, который способствует поддержанию делового климата внутри организации и минимизации правовых рисков", – добавил Чаплин.

Ранее стало известно, что роста числа официальных выходных дней в 2025 году в России не ожидается. Согласно проекту Минтруда, в следующем году жители России будут отдыхать 31 декабря, напомнил министр. Кроме того, выходные будут в течение восьми дней на майские праздники с перерывом в три дня и в течение трех дней в честь Дня России.