Новогодние выходные продлятся девять дней в 2026 году

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Россияне смогут отдохнуть девять дней в новогодние праздники в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к постановлению о переносе выходных дней.

Согласно документу, новогодние выходные продлятся с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

Ранее Госдума отклонила законопроект, предлагающий сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем. При этом в конце 2024 года россиян ждет шестидневка, которая продлится с 23 по 28 декабря. Благодаря этому сотрудники будут отдыхать в понедельник, 30-го числа.

По словам главы Минтруда России Антона Котякова, в настоящее время вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем, не актуален. Он объяснил, что график праздничных дней позволяет сделать 31 декабря выходным, используя переносы.

Сами текущие новогодние праздники продлятся 11 дней, с 29 декабря по 8 января 2025 года. В следующем году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, в связи с этим их решено перенести на 2 мая и 31 декабря соответственно.

