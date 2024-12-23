Первая рабочая неделя в 2025 году станет самой короткой

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Первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году, так как продлится всего два дня, 9 и 10 января. Об этом рассказала эксперт института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

"Выходить на работу придется в четверг, 9 января", – сказала она в беседе с РИА Новости.

Официальные праздничные дни в честь Нового года и Рождества продлятся с 1 по 8 января. В это же время выходной день 28 декабря перенесен на 30 декабря, а 31 декабря стал нерабочим благодаря переносу выходного с 7 января 2024 года, который выпал на воскресенье.

"Поэтому каникулы продлятся 11 дней", – заметила эксперт.

Сокращать каникулы своим работникам, по словам эксперта в сфере управления персоналом Екатерины Зеленковой, не лучшая идея. Об этом она рассказала в беседе с "Газетой.ру".

"Это не просто время для отдыха от работы, но и важная часть общего процесса поддержания психического здоровья. Экономика зависит от производительности труда, а не от количества отработанного времени", – напомнила специалист.

Так, после новогодних праздников работники показывают на 25–30% более высокую производительность и удовлетворенность своей работой, если во время каникул не занимались своими должностными обязанностями.

Длинный отдых, уверена Зеленкова, позволяет перезагрузиться после активной и напряженной работы в четвертом квартале предыдущего года. В это же время сотрудники, которые не смогли продолжительно отдохнуть от работы, по статистике, в 2 раза чаще сталкиваются с выгоранием и стрессом, что ведет не только к снижению продуктивности, но и к текучке кадров.

Эксперт напомнила, что некоторые работники часто берут к праздникам еще неделю отпуска и отправляются в путешествие. Это позволяет не только улучшить память и внимание, но и развить эмпатию, став более открытым и внимательным к своим коллегам.

"После таких каникул сотрудники возвращаются на работу более мотивированными и готовыми к новым вызовам", – добавила она.

Чтобы справиться с последними 6 рабочими днями перед долгим отдыхом, эксперты советуют прибегнуть к визуализации и аффирмации. Некоторым будет полезно повторять фразы "еще немного", "еще чуть-чуть", а другие поддержат себя при помощи визуализации результата "последнего рывка" к праздникам.

Психологи уверены, что у человека заложена установка на преодоление, из-за чего иногда появляется феномен "второго дыхания", позволяющий прибавить сил перед Новым годом и долгожданным отдыхом.

