Психолог Кардиакос рассказала, как выполнить все намеченные на год цели

Новый год – время подводить итоги и ставить новые цели. Вместе с психологом разбираемся, как правильно загадывать желания и что поможет не сбиться с намеченного пути.

Чувство "я могу"

Подведение итогов прошедшего года и постановка целей на новый помогает снизить уровень тревоги, рассказала Москве 24 клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос. По словам эксперта, это позволяет человеку взять ответственность за будущее.



Анастасия Кардиакос клинический психолог, психолог-педагог Правильно поставленные цели повышают нашу уверенность в себе. У нас создается чувство "я могу", "держу жизнь под контролем". Это хорошие эмоции, которые влияют на внутреннюю стабильность.

При этом психолог подчеркнула, что при анализе прошедшего года важно отказываться от ряда целей, которых не удалось достичь. Нереализованные задачи создают тяжесть и мешают двигаться вперед.

"Важно уметь говорить нет неисполненным желаниям, целям, которые не актуальны, которые навязали другие люди. Этот мусор нужно выбросить из жизни", – объяснила Кардиакос.

Правило целей

Для постановки задачи важно ориентироваться в первую очередь на собственную жизненную философию. Для этого каждое желание необходимо сопоставлять с чувствами.

"Если мы пишем что-то тяжелое: достичь такого-то уровня дохода, похудеть на столько-то килограммов, – и это кажется ну слишком правильным, слишком неприятным, слишком выжимающим усилия, тогда на это ориентироваться не стоит", – добавила эксперт.



Анастасия Кардиакос клинический психолог, психолог-педагог Ориентир – это "снеговик успеха", слепленный из разных желаний, целей. И он должен нравиться, человек должен хотеть к нему тянуться. Вот это чувство теплого стремления и желания – главный критерий.

Специалист подчеркнула, что неправильно поставленные цели могут вселить неуверенность в завтрашнем дне. К таким относятся абстрактные, глобальные желания, а также те, которые не соответствуют возможностям и истинным потребностям человека.

"Будет создаваться ощущение "я не могу", "мне не по силам", "мне нужно сделать слишком много", "я не успеваю". Цели должны быть соразмерны силам, возможностям, чтобы в них верили и чтобы были союзники на случай, если будет трудно", – объяснила психолог.

Не сбиться с пути

Если после определения цели становится сложно ее придерживаться, необходимо перепроверить, насколько корректно были выбраны пути достижения.

Пример: есть ясная цель – регулярно ходить в спортзал. Есть желание – стать активным, здоровым человеком, который внедрил в свою жизнь спорт. Но спустя две недели после постановки цели появляется лень, пропадает желание ходить в спортзал.



Анастасия Кардиакос клинический психолог, психолог-педагог Нужно проверить, было ли выбрано удобное время – например, жаворонок вечером может избегать тренировок. Насколько нагрузка была посильной? Не было ли ощущения, что сил нет? Насколько нравились занятия? Насколько было понятно, как заниматься в фитнес-клубе и что делать? Хвалили ли себя за то, что начали?

Таким образом, подчеркнула специалист, помимо самой цели, важно определить ориентир, к которому нужно стремиться, а также "ступени" и задачи, которые помогут достичь желаемого.