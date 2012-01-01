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17 декабря, 19:05

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Психолог Кардиакос рассказала, как выполнить все намеченные на год цели

Жизненный ориентир: как правильно ставить цели на год

Новый год – время подводить итоги и ставить новые цели. Вместе с психологом разбираемся, как правильно загадывать желания и что поможет не сбиться с намеченного пути.

Чувство "я могу"

Фото: 123RF/adam121

Подведение итогов прошедшего года и постановка целей на новый помогает снизить уровень тревоги, рассказала Москве 24 клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос. По словам эксперта, это позволяет человеку взять ответственность за будущее.

Правильно поставленные цели повышают нашу уверенность в себе. У нас создается чувство "я могу", "держу жизнь под контролем". Это хорошие эмоции, которые влияют на внутреннюю стабильность.
Анастасия Кардиакос
клинический психолог, психолог-педагог

При этом психолог подчеркнула, что при анализе прошедшего года важно отказываться от ряда целей, которых не удалось достичь. Нереализованные задачи создают тяжесть и мешают двигаться вперед.

"Важно уметь говорить нет неисполненным желаниям, целям, которые не актуальны, которые навязали другие люди. Этот мусор нужно выбросить из жизни", – объяснила Кардиакос.

Правило целей

Фото: depositphotos/mavoimages

Для постановки задачи важно ориентироваться в первую очередь на собственную жизненную философию. Для этого каждое желание необходимо сопоставлять с чувствами.

"Если мы пишем что-то тяжелое: достичь такого-то уровня дохода, похудеть на столько-то килограммов, – и это кажется ну слишком правильным, слишком неприятным, слишком выжимающим усилия, тогда на это ориентироваться не стоит", – добавила эксперт.

Ориентир – это "снеговик успеха", слепленный из разных желаний, целей. И он должен нравиться, человек должен хотеть к нему тянуться. Вот это чувство теплого стремления и желания – главный критерий.
Анастасия Кардиакос
клинический психолог, психолог-педагог

Специалист подчеркнула, что неправильно поставленные цели могут вселить неуверенность в завтрашнем дне. К таким относятся абстрактные, глобальные желания, а также те, которые не соответствуют возможностям и истинным потребностям человека.

"Будет создаваться ощущение "я не могу", "мне не по силам", "мне нужно сделать слишком много", "я не успеваю". Цели должны быть соразмерны силам, возможностям, чтобы в них верили и чтобы были союзники на случай, если будет трудно", – объяснила психолог.

Не сбиться с пути

Фото: 123RF/fizkes

Если после определения цели становится сложно ее придерживаться, необходимо перепроверить, насколько корректно были выбраны пути достижения.

Пример: есть ясная цель – регулярно ходить в спортзал. Есть желание – стать активным, здоровым человеком, который внедрил в свою жизнь спорт. Но спустя две недели после постановки цели появляется лень, пропадает желание ходить в спортзал.

Нужно проверить, было ли выбрано удобное время – например, жаворонок вечером может избегать тренировок. Насколько нагрузка была посильной? Не было ли ощущения, что сил нет? Насколько нравились занятия? Насколько было понятно, как заниматься в фитнес-клубе и что делать? Хвалили ли себя за то, что начали?
Анастасия Кардиакос
клинический психолог, психолог-педагог

Таким образом, подчеркнула специалист, помимо самой цели, важно определить ориентир, к которому нужно стремиться, а также "ступени" и задачи, которые помогут достичь желаемого.

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