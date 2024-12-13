Врач Исаев: финансовые проблемы могут стать причиной предновогодней депрессии

Фото: depositphotos/fizkes

В конце года люди подводят итоги и часто сталкиваются с разочарованием из-за недостижения целей. Завышенные ожидания – первая причина подавленности перед Новым годом. Об этом Life.ru заявил врач Андрей Исаев.

Второй причиной предновогодней депрессии могут стать трудности с финансами, поскольку конец года часто связан с дополнительными расходами на подарки и поездки, отметил специалист. Это может вызвать стресс и беспокойство о деньгах.

Третья причина депрессии перед Новым годом, по мнению врача, – переутомление. По его словам, некоторые соматические заболевания могут имитировать симптомы депрессии. Например, человек никак не может проснуться с утра – выглядит как апатия, а на самом деле это может быть пониженный уровень кортизола. Также пониженные уровни серотонина и дофамина могут вызвать симптомы депрессии. Эти нейромедиаторы эксперт назвал важными для эмоционального равновесия.

Для борьбы с предновогодней депрессией Исаев рекомендовал больше отдыхать, заниматься любимыми делами и не стесняться просить помощи у близких. Если состояние не улучшится, то он посоветовал обратиться к специалисту, так как причиной депрессии могут быть скрытые проблемы со здоровьем.

Ранее терапевт Любовь Демкина рассказала, что содержащийся в табачных изделиях никотин может привести к упадку жизненных сил и депрессии. С ее слов, при регулярном курении никотин формирует эффект хронического стресса, а норадреналин усиливает тонус кровеносных сосудов и провоцирует рост артериального давления.

Более того, длительное курение вызывает сосудистые спазмы и недостаточное кислородное снабжение организма, приводит к риску нарушения когнитивных функций, предупредила Демкина.