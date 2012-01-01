Психолог Ищук перечислила основные симптомы эмоционального выгорания

Эмоциональное выгорание нередко приводит к психосоматическим заболеваниям. О симптомах опасного состояния рассказала в программе "Доктор 24" медицинский психолог Александра Ищук.

Последствия

По словам Александры Ищук, синдром эмоционального выгорания – это буквально "сгорание" эмоций. Термин ввел американский психиатр Герберт Фройденбергер в 1974 году. Наблюдая за людьми, чьи профессии связаны с оказанием помощи другим, он заметил закономерность: выяснилось, что с увеличением усталости возрастает уровень раздражительности, затем возникает разочарование в работе, а в дальнейшем – в жизни.





Александра Ищук медицинский психолог Эмоциональное выгорание с точки зрения психологии характеризуется как отсутствие счастья, радости, страха, тоски и злости. Это некий вакуум, пустота и равнодушие.

Выгорание опасно и может привести к серьезным последствиям. Если его игнорировать, можно столкнуться с психосоматическим заболеваниями – патологиями сердца, ЖКТ, легких, суставов и костей.

Одно из самых тяжелых последствий длительного эмоционального выгорания – выраженная депрессия, отметила специалист.

Кто в группе риска

Часто от выгорания страдают люди, которым приходится много общаться на работе. Также этому способствуют такие качества характера, как перфекционизм и гиперответственность.





Александра Ищук медицинский психолог Человек, который обладает такими качествами, чаще всего вообще не будет чувствовать удовлетворение от своей деятельности или карьеры, потому что он будет постоянно стремиться к иллюзорному идеалу.

Чтобы распознать выгорание, сначала врач предлагает отдохнуть. Если это обычная усталость, то после отпуска или восстановления цикла "сон-бодрствование" возвращаются активность и хорошее настроение.

"Если человек не ощущает себя выспавшимся, удовлетворенным, активным, несмотря на все попытки отдохнуть, скорее всего, это эмоциональное выгорание. При нем идет постоянное ощущение истощения и измождения", – добавила психолог.

При симптомах эмоционального выгорания следует обсудить чувства с близкими или друзьями, а также обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Помимо этого, крайне важно наладить режим сна и переключаться на приятные занятия или хобби, заключила Ищук.