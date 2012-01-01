Психотерапевт Кудряшов перечислил симптомы циклотимии

Циклотимия может привести к тяжелому психологическому состоянию. Как ее распознать, рассказал в программе "Доктор 24" врач-психотерапевт Алексей Кудряшов.
Что это такое
Циклотимия – расстройство, для которого характерны скачки настроения: от эмоционального возбуждения до легкой депрессии. Это негативно отражается на взаимодействии с другими людьми, рассказал Алексей Кудряшов.
В целом эмоциональные перепады в течение суток не являются расстройством. Однако если приподнятое настроение сохраняется несколько дней, а затем сменяется на сниженное, это считается патологией, добавил психотерапевт.
Научные исследования подтверждают, что циклотимия возникает при генетической предрасположенности, например, если у родственников диагностировали биполярное аффективное расстройство. Также развитию патологии способствует перфекционизм.
Симптомы и лечение
К симптомам циклотимии относятся:
- сниженная концентрация внимания;
- потеря интереса к любимым занятиям;
- плаксивость;
- обессиленность;
- нежелание общаться с окружающими.
Также эти признаки могут относиться к эмоциональному выгоранию, особенно при жизни в мегаполисе. Однако людям, не склонным к перепадам настроения, перечисленные симптомы могут сигнализировать о начале депрессивной фазы.
Циклотимию лечат медикаментозно и с помощью психотерапии – особенно эффективной считается когнитивно-поведенческая. Она помогает правильно реагировать на перепады настроения и вовремя их замечать.
От патологии можно излечиться. Эмоциональное состояние иногда нестабильно, однако проявления становятся контролируемыми, заключил Кудряшов.