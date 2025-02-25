Эксперт Свежакова призвала не дарить кремы и аромадиффузоры коллегам на 8 Марта

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Наборы личной гигиены, аромадиффузоры, духи и намекающие на возраст подарки не стоит дарить коллегам на 8 Марта. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

По ее словам, крайне неудачными подарками считаются наборы с гелями для душа, дезодорантами и кремами.



Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям Во-первых, у всех разные типы кожи, предпочтения по брендам, качеству продукции и ароматам. Поэтому пытаться угодить и дарить какие-то универсальные наборы – не самая лучшая идея. К тому же это может восприниматься как намек, что у девушки проблемы с личной гигиеной, и человек может даже обидеться.

Нелучшим подарком могут быть также аромадиффузоры, если неизвестны личные предпочтения коллеги: она может не любить какие-либо запахи или даже страдать от аллергии на определенные компоненты. То же самое касается и духов, добавила эксперт.



Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям Также слышала обсуждения подарить в коллективе тонометры, где женщинам уже не 18 лет, скажем так. Вроде бы это полезный презент, но, с другой стороны, это намек на возраст, плохое физическое состояние. Такие подарки лучше не делать.

С осторожностью Свежакова посоветовала относиться к растениям в горшках, которые требуют сложного ухода.

"Есть люди, которые любят цветы, но начинают переживать, что их надо пересадить, как-то особенно за ними ухаживать. Некоторые принципиально не держат дома растения, потому что они требуют ухода. Поэтому с такими презентами нужно быть аккуратными. Плюс, если вы все-таки решили подарить цветок, изучите его, потому что не все могут быть благоприятны для дома", – указала Свежакова.



Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям К удачным подаркам можно отнести сертификаты в магазины косметики и парфюмерии, сладости, наборы чая, кофе и шоколада. Даже если человек предпочитает кофе, а не чай, он может приберечь этот презент для друзей и угостить вкусным чаем, когда они придут в гости. То есть такие подарки всегда пригождаются.

Эксперт также посоветовала заранее продумать важный вопрос относительно букетов.

"Когда на 8 Марта дарят много цветов, традиционно встает вопрос, во что их ставить. Иногда в офисах не хватает ваз, и в ход идут банки, ведра, что выглядит не очень эстетично. Поэтому имеет смысл дарить цветы в корзинках или небольших одноразовых вазочках. В таком виде букет удобно нести, хранить и ухаживать за ним", – отметила она.

Ранее россиянам дали советы по выбору тюльпанов. Чтобы цветы дольше простояли в вазе, рекомендуется покупать их с закрытыми или закрученными бутонами. Также стоит обращать внимание на стебли: они должны быть прочными и цельными.



