Биолог дал советы по выбору тюльпанов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Цветы необходимо выбирать с зелеными свежими листьями и без признаков увядания или повреждений. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на доцента кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Романа Опарина.

Так, он призвал обратить внимание при покупке тюльпанов на стебли, которые должны быть прочными и цельными. Кроме того, эксперт порекомендовал приобретать цветы с закрытыми или закрученными бутонами, чтобы они дольше простояли в вазе. Также специалист заявил, что иногда стоит просить продавцов упаковывать тюльпаны в пакет и обматывать букет нитками или резинками, чтобы они не портились под влиянием перепадов температуры.

Опарин выдвинул ряд советов для сохранения внешнего вида цветов. Например, он рекомендовал обрезать стебли тюльпанов под углом под проточной водой, чтобы лучше впитывалась вода. Более того, необходимо удалить с нижней части цветов листья, чтобы не происходил процесс загнивания. Далее, по его словам, стоит поставить букет в чистую и прохладную воду, но не рядом с фруктами или овощами, так как они лишь поспособствуют быстрому увяданию. Также специалист призвал часто менять воду в вазе, промывать стебли и убирать увядшие лепестки.

При этом эксперт объяснил, что распространенные советы по добавлению сахара, водки или других добавок в воду для тюльпанов могут быть неэффективным. Как он утверждает, основные питательные вещества цветы получают из воды, поэтому важно использовать чистую проточную воду комнатной температуры.

"Относительно кипяченой воды для тюльпанов – это скорее миф. Кипячение воды может убить микробы, что может поспособствовать увеличению срока цветения цветов, но при этом может повредить структуру стеблей и ускорить процесс их увядания", – подытожил Опарин.

Ранее стало известно, что в городских теплицах Москвы выросло более 1,2 миллиона тюльпанов свыше 25 сортов и 400 тысяч горшечных растений. Среди последних, уточняли в комплексе городского хозяйства столицы, гортензия, примула, крокусы, гиацинты, пеларгония, нарциссы и цикламен.



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