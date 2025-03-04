Кинопарк "Москино" приглашает отметить 8 Марта

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Кинопарк "Москино" приглашает отметить Международный женский день в выходные, 8 и 9 марта. Гости кинопарка смогут научиться делать макияж, как у героинь кино, создавать украшения и цветочные композиции, разучат танцевальные движения бачаты или зумбы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Гости смогут провести фотосессию в стиле ретро на площадке "Соборная площадь Москвы". Участницам предложат винтажные перчатки, вееры и шляпки. Также съемка пройдет на фоне цветочной композиции в декорациях "Центр Москвы". Для мужчин будет организован рыцарский квест с препятствиями "Тот самый цветок".

В образовательном центре кинопарка состоятся мастер-классы от гримеров Светланы Шевцовой и стилиста Ирины Коноваловой. Они раскроют профессиональные секреты макияжа, в том числе для киносъемок, а также научат создавать модные прически. Занятия пройдут в оба дня в 13:00 и 16:30.

Кроме того, занятия для родителей и детей пройдут в здании у площадки "Ковбойский городок". В 13:00 и 16:00 они смогут создать украшения, в 12:00 и 15:00 задекорировать бархатные ободки, а в 11:00 и 14:00 – сделать своими руками подарки.

Танцевальные уроки гости смогут посетить в декорациях "Центр Москвы" с 11:00 до 17:00 в оба дня. А 8 марта на площадке "Театр Гонзаги" с 13:00 до 16:35 пройдут концерты фортепианной музыки. 9 марта актер Михаил Полицеймако примет участие в моноспектакле "Как кошка с собакой".

Для юных гостей организаторы приготовили творческие занятия и игры, которые проведут аниматоры. Дети смогут потанцевать на цветном баннере, а также нарисовать женский портрет. Им предложат составить из карточек приятные фразы для девочек и подобрать слова, ассоциирующиеся с названиями цветов.

Помимо этого, в декорациях "Питерский бар" в кинопарке пройдут постановочные съемки, вдохновленные фильмом "Тот самый Мюнхгаузен", а также тематические фотосессии. Участницы смогут примерить платья в стиле героинь фильма Марты и Якобины.

В декорациях "Уездный город" можно будет надеть тулупы и шерстяные платки и вспомнить самые забавные реплики персонажей знаменитого советского фильма "Любовь и голуби".

В кинотеатре "Москино кинопарк" состоятся показы новых российских фильмов. В программе – байопик "Роднина", сказка "Царевна-лягушка", комедия "Капитан Крюк", детектив "Красный шелк".

Билеты на сеанс можно купить на сайте. Участие в других мероприятиях бесплатное, но необходимо приобрести комплексный билет в кинопарк.

Между тем Москва подготовила к 8 Марта фотовыставки и концерты. В Екатерининском парке и на Чистопрудном бульваре 4 марта открылась уличная выставка. Она будет работать до 4 апреля. Также Русская филармония организует 6 марта концерт с 40 артистами в ММКЦ "Коммунарка". В этот же день бизнес-девичник пройдет в центре "Моя работа" на улице Шаболовке.