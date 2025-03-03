Психолог Яушева: при выборе подарка на 8 Марта нужно учитывать интересы женщины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Удачный подарок женщине на 8 Марта должен учитывать ее интересы и вызывать положительные эмоции. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Дарью Яушеву.

Как отметила специалист, подарок к Международному женскому дню является способом проявить внимание и заботу, а не соревнованием за идеальным или дорогим сюрпризом. Якушева посоветовала при выборе подарка на 8 Марта взять во внимание привычки и предпочтения женщины. Любимый парфюм, сертификат на любые развлечения или совместная фотосессия – беспроигрышные варианты, считает она.

"Точно стоит избегать вещей с намеком на изменения, например абонемент в спортзал. Исключение – если женщина сама говорила о том, что планирует такую покупку или если ходит регулярно. Неудачным выбором будут слишком практичные подарки, такие как сковородка или бытовая техника, если только женщина сама не просила о них", – сказала психолог.

Кроме того, специалист посоветовала не дарить стандартные косметические наборы, деньги в конверте или слишком личные вещи, если нет уверенности в предпочтениях женщины.

Ранее опрос показал, что среди популярных пожеланий женщин на 8 Марта – украшения, косметика, сумки от известных брендов и сертификаты на покупки. Многие мечтают о путевках на отдых, особенно в другие страны.

При этом 38% опрошенных россиян заявили, что их раздражает сбор денег на дни рождения коллег. При этом 64% из этой части респондентов принципиально отказываются сдавать деньги. Выяснилось, что самое негативное отношение к этой традиции испытывают жители Москвы и Новосибирска.