"Известия": 38% россиян раздражают сборы денег на дни рождения коллег

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Среди опрошенных россиян 38% заявили, что их раздражает сбор денег на дни рождения коллег. Об этом свидетельствуют результаты опроса, с которым ознакомилась газета "Известия".

При этом 64% из этой части опрошенных принципиально отказываются сдавать деньги. Выяснилось, что самое негативное отношение к этой традиции испытывают жители Москвы и Новосибирска. При этом отзывчивее прочих на возможность поздравить коллег с праздником реагируют жители Владивостока, Иркутской и Кемеровской областей.

Нейтрально к традиции относятся 36% опрошенных. Они рассказали, что не инициируют подобные сборы самостоятельно, но стараются всегда принимать в них участие. Остальные 26% респондентов воспринимают сбор средств на подарки позитивно и не только все время вкладываются в это, но и сами становятся инициаторами в преддверии праздника.

Исследователи также поинтересовались у тех, кто негативно относится к этой традиции, что именно их раздражает. Выяснилось, что одним из важнейших негативных аспектов корпоративных сборов респонденты считают бессмысленность традиции. Таким мнением поделились 53% опрошенных. Они сочли, что таким образом просто инициируется "круговорот" денег внутри коллектива.

Еще 32% из этой группы респондентов обратили внимание, что "остаются в минусе" в связи с этой традицией. Они пояснили, что сдают на подарки коллегам больше средств, чем получают в собственный день рождения.

Кроме того, еще 9% злятся из-за традиции "скидываться" на подарки коллегам из других отделов. Как правило, они не близко знакомы с этими людьми. Оставшиеся 6% респондентов полагают, что денежные подарки сотрудникам должны оплачиваться из бюджета самой компании.

При этом те опрошенные, которые относятся к корпоративным сборам позитивно или нейтрально, не смогли прийти к единству в выборе суммы, которую им было бы комфортно потратить на подарок коллеге. 39% из них заявили, что всегда готовы сдать средства на подарок, если сумма находится в диапазоне 300–500 рублей. Еще 31% готовы выделить на это до 1 тысячи рублей, 21% – до 1,5 тысячи рублей и лишь 9% – свыше этой суммы.

Ранее исследователи выяснили, какие подарки сотрудники российских компаний хотели бы получить на работе в гендерные праздники. 54% мужчин сильнее всего обрадовались бы подарочным картам или сертификатам. Среди женщин такой подарок тоже стал самым популярным. Получить его хотели бы 75% опрошенных.

