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03 марта, 07:30

Общество

Цветы, путевки и необычные подарки стали главными желаниями женщин на 8 Марта

Цветы, путевки и необычные подарки стали главными желаниями женщин на 8 Марта

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Выбор подарка для женщины на 8 Марта может быть непростым, однако букет цветов остается одним из самых универсальных и беспроигрышных вариантов.

Согласно опросу, среди популярных пожеланий женщин – украшения, косметика, сумки от известных брендов и сертификаты на покупки. Многие мечтают о путевках на отдых, особенно в другие страны. Однако такой подарок подойдет не всем, так как не все любят путешествовать.

Как показали результаты, главное – внимание и индивидуальный подход. Даже скромный, но продуманный подарок может стать настоящим сюрпризом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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