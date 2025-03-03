Цветы, путевки и необычные подарки стали главными желаниями женщин на 8 Марта

Выбор подарка для женщины на 8 Марта может быть непростым, однако букет цветов остается одним из самых универсальных и беспроигрышных вариантов.

Согласно опросу, среди популярных пожеланий женщин – украшения, косметика, сумки от известных брендов и сертификаты на покупки. Многие мечтают о путевках на отдых, особенно в другие страны. Однако такой подарок подойдет не всем, так как не все любят путешествовать.

Как показали результаты, главное – внимание и индивидуальный подход. Даже скромный, но продуманный подарок может стать настоящим сюрпризом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.