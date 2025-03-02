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02 марта, 12:05

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Синоптик Позднякова: 1 марта в 2025 году в Москве стало самым теплым за последние 100 лет

Первый день весны в 2025 году в Москве стал самым теплым за последнее столетие

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первый день весны стал одним из пяти самых теплых дней, которые выдались 1 марта в Москве за последние 100 лет, рассказала в своем телеграм-канале главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Кроме того, этот день вошел в число 10 самых теплых за всю историю инструментальных наблюдений метеостанции Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Они ведутся там с 1879 года, уточнила специалист.

Так, на ВДНХ максимальная температура воздуха фиксировалась на отметке 4,9 градуса, на ТСХА она достигла 5,1 градуса, а на Балчуге – 5,6 градуса.

Между тем прогнозируется, что на следующей неделе в Москве установится некомфортная погода с высокой влажностью и небольшими осадками. Погоду определит глубокий атлантический циклон. В регионе ожидается облачная погода с осадками, в Подмосковье они могут быть умеренными.

До 8 градусов тепла ожидается в Москве к 9 марта

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