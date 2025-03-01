Синоптик Леус: сухая зима в Московском регионе может повысить вероятность лесных пожаров

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Зимний сезон 2024–2025 годов в Москве оказался сухим. Это может привести к значительному росту вероятности возникновения лесных пожаров, предупредил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В течение трех месяцев на территории столичного региона выпало 95 миллиметров осадков, что составляет 62% от сезонной нормы, пояснил синоптик. При этом февраль 2025 года в Москве стал одним из самых сухих в XXI веке. За месяц в городе выпало только 6 миллиметров осадков, что соответствует 14% от климатической нормы.

"Впервые в метеорологической истории Москвы в течение первых восьми дней месяца не было снежного покрова. А по максимальной высоте снежного покрова, которая составила всего 5 сантиметров (20 февраля), этот февраль становится самым малоснежным за последние, как минимум 54 года", – подчеркнул эксперт.

При этом прогнозируется, что в марте сухие зимние тенденции сохранятся. Специалисты полагают, что количество осадков останется на 10–20% ниже климатической нормы, которая равна 39 миллиметров. Вместе с тем синоптики не исключают, что большая их часть придется на первую декаду, отметил Леус.

Таким образом, снежный покров сойдет почти на месяц раньше средних многолетних сроков, которые в XXI веке приходятся на 6 апреля.

Вместе с тем, по данным синоптика, в марте сохранится теплый температурный тренд. Прогнозируется, что его средняя температура воздуха будет на 2–4 градуса превышать климатическую норму, которая для этого месяца составляет минус 0,7 градуса.

При этом метеорологическая весна, которая должна наступать 21 марта, придет в столичный регион значительно раньше, резюмировал Леус.

Между тем прогнозируется, что на следующей неделе, которая станет первой в марте, в Москве установится некомфортная погода с высокой влажностью и небольшими осадками. Погоду определит глубокий атлантический циклон.

В регионе ожидается облачная погода с осадками, в Подмосковье они могут быть умеренными. Кроме того, в ночь на понедельник, 3 марта, на дорогах может образоваться гололедица.