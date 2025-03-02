Пострадавшие в торговом центре в Мытищах находятся в состоянии средней тяжести

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Четверо пострадавших в инциденте со стрельбой в торговом центре в подмосковных Мытищах находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Пострадавшие были осмотрены прибывшей бригадой медицинской помощи, после чего медики приняли решение госпитализировать их в медучреждение, добавили в ведомстве.

Стрельба в торговом центре произошла вечером 2 марта. Причиной инцидента стал конфликт между посетителем и сотрудниками службы охраны ТЦ, сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным полиции, охранники не пустили мужчину в здание. В ходе конфликта он распылил газовый баллон, вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. На место инцидента направилась следственная группа для выяснения деталей.