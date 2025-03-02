СК возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в торговом центре в Мытищах

Фото: телеграм-канал SHOT

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы в торговом центре в Мытищах. Об этом говорится в телеграм-канале СК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что на место инцидента уже выехала следственная группа, которая проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех деталей происшествия.

Между тем ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области сообщает, что в результате стрельбы пострадали четыре человека. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Стрельба произошла вечером 2 марта в одном из торговых центров в подмосковных Мытищах.

По данным прокуратуры Московской области, причиной стрельбы стал конфликт между посетителем и сотрудниками службы охраны ТЦ, которые не пропустили мужчину в здание. В ответ злоумышленник распылил в сторону охранников газовый баллон, после чего вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов.