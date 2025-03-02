Три человека получили ранения в результате стрельбы в Мытищах

Фото: телеграм-канал Baza

Три человека получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в одном из торговых центров в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МВД по Московской области.

"В дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных на Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что полицейские уже задержали стрелявшего.

Ранее в Томске были задержаны двое стрелявших из пневматического оружия по окнам Политехнического техникума. О звуках, схожих с выстрелами, сообщили в полицию очевидцы.

По данным регионального УМВД, в результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители начали проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.

