В Томске задержаны стрелявшие из пневматики по окнам техникума

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранители в Томске задержали двоих стрелявших из пневматического оружия по окнам Политехнического техникума. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 февраля примерно в 15:20 (по местному времени) в здании техникума, расположенного на улице Смирнова. О звуках, схожих с выстрелами, сообщили в полицию очевидцы. В МВД уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал.

Правоохранители уже начали проверку, которая позволит выявить все обстоятельства данного инцидента. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.

В середине февраля на жителя московского района Северное Бутово, который выстрелил из окна квартиры из сигнального пистолета, завели дело о хулиганстве. По данным столичной прокуратуры, мужчине якобы помешали владельцы собак, гуляющие с питомцами. Между ними завязался словесный конфликт.

Злоумышленник сначала светил в животных лазерной указкой, а потом взял сигнальный пистолет и выстрелил из окна в сторону людей. По словам мужчины, он купил пусковое устройство "Сигнал охотника" в 2014 году, когда интересовался туризмом.

