На стрелявшего из сигнального пистолета в Северном Бутове мужчину заведено дело

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Житель московского района Северное Бутово, выстреливший из окна квартиры из сигнального пистолета, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Об этом сообщается на сайте прокуратуры столицы.

Как рассказали в ведомстве, вечером 16 февраля жителю дома на бульваре Дмитрия Донского якобы помешали владельцы собак, гуляющие с питомцами. Между ними завязался словесный конфликт. Злоумышленник сначала светил в животных лазерной указкой, а потом взял сигнальный пистолет и выстрелил из окна в сторону людей.

По словам мужчины, он приобрел пусковое устройство "Сигнал охотника" в 2014 году, когда увлекался туризмом. В день инцидента он распивал алкогольные напитки, признался фигурант. В настоящее время прокуратура разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Ранее появились кадры вооруженного нападения на таксиста в Москве. Водитель черного Geely решил, что таксист его подрезал. Он догнал оппонента, после чего прозвучали выстрелы из травматики.

Тем временем полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу из травматического пистолета по водителю такси в ходе дорожного конфликта. По данным правоохранителей, ссора между водителями произошла на Гольяновской улице из-за столкновения транспортных средств. Водитель внедорожника выстрелил несколько раз в направлении оппонента.