Молодой человек задержан после стрельбы в центре Москвы

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Задержан 23-летний мужчина, который несколько раз выстрелил в воздух в центре Москвы. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.

По его словам, в Сети были найдены кадры, на которых видно, как мужчина, находясь на проезжей части в общественном месте, выстрелил в воздух из неустановленного оружия. В результате он задержан.

По словам молодого человека, он стрелял из охолощенного оружия, которое выбросил в Москву-реку. Как утверждал задержанный, таким образом он отмечал свой день рождения. Мужчина раскаялся в своих действиях и принес извинения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице в магазине в Балашихе. Это произошло во время ссоры с женщиной. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, а пострадавшей была оказана необходимая медпомощь.

Правоохранители смогли установить личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

