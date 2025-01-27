Мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице магазина в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице в магазине в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

По данным ведомства, инцидент произошел примерно в 22:00 24 января в магазине на Балашихинском шоссе. По версии прокуратуры, мужчина во время ссоры с продавцом взял газовый пистолет и выстрелил из него в лицо женщины. После этого он скрылся с места преступления.

Женщине была оказана необходимая медпомощь. Правоохранители смогли установить личность злоумышленника. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Балашихинская городская прокуратура взяла ход и результаты расследования под свой контроль.

Ранее подросток в одной из школ Рязани выстрелил в одноклассника из игрушечного пистолета пластмассовыми шариками. По предварительным данным, один из учеников восьмого класса сделал это по неосторожности. Пострадавший госпитализирован, ему оказана медицинская помощь.

