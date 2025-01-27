27 января, 15:10Происшествия
Мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице магазина в Балашихе
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице в магазине в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.
По данным ведомства, инцидент произошел примерно в 22:00 24 января в магазине на Балашихинском шоссе. По версии прокуратуры, мужчина во время ссоры с продавцом взял газовый пистолет и выстрелил из него в лицо женщины. После этого он скрылся с места преступления.
Женщине была оказана необходимая медпомощь. Правоохранители смогли установить личность злоумышленника. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Балашихинская городская прокуратура взяла ход и результаты расследования под свой контроль.
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