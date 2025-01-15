Школьник выстрелил в одноклассника из игрушечного пистолета в Рязани

Фото: телеграм-канал SHOT

В одной из школ Московского района Рязани школьник выстрелил в одноклассника из игрушечного пистолета, сообщила в телеграм-канале пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, один из учеников восьмого класса по неосторожности выстрелил в одноклассника из игрушечного пистолета пластмассовыми шариками. Игрушка была куплена на одном из маркетплейсов, уточнили в ведомстве.

Пострадавший госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью школьника нет. Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее восьмиклассник скончался на уроке в школе в Иволгинском районе Бурятии. По версии следователей, во время занятия мальчику стало плохо, после чего он потерял сознание и умер. Учительница позвала медработников, которые пытались его реанимировать, однако спасти подростка не удалось.