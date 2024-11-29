Ученик техникума скончался после урока физкультуры в Татарстане

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Ученик Альметьевского политехнического техникума скончался после урока физкультуры. Об этом сообщает региональный главк СК РФ у себя в телеграм-канале.

Ведомство уточнило, что инцидент произошел 28 ноября. На уроке физкультуры один из обучающихся почувствовал недомогание. Его доставили в медицинское учреждение. Он умер там спустя некоторое время.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Правоохранителями назначена судмедэкспертиза, по результатам которой будет установлена причина гибели подростка.

Ранее ребенок умер во время тихого часа в частном детском саду Подмосковья. СМИ писали, что воспитательница пыталась разбудить мальчика, но не смогла. На месте медицинские работники констатировали смерть ребенка. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у ведомства доклад о расследовании дела по факту смерти.