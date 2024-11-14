Роженица и ее ребенок скончались в больнице в Магнитогорске

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29-летняя женщина и ее младенец скончались 12 ноября во время родов в больнице Магнитогорска. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Виновному в совершении данного преступления грозит до трех лет лишения свободы с лишением права заниматься определенными видами деятельности еще на три года.

Сейчас на месте задействованы следователи и криминалисты, которые выясняют обстоятельства и причины происшествия. Также назначены судебные экспертизы, уточнили в ведомстве.

В пресс-службе регионального Минздрава рассказали РИА Новости, что по данному инциденту нужно провести внутреннюю проверку контроля качества и безопасности медпомощи, оказанной пациенту в родильном доме № 1. В результате будет дана оценка действий медиков на всех этапах работы с женщиной.

Ранее трехмесячный ребенок умер после прививок в Бурятии. По словам отца младенца, перед вакцинацией ребенок заболел ОРВИ, однако плановые прививки все равно были сделаны. При этом, по словам мужчины, якобы в медучреждении посоветовали дать ребенку жаропонижающее при температуре, что и произошло вскоре после вакцинации, после чего младенец умер.

В Минздраве Бурятии уточнили, что врачи проводили вакцинацию ребенку, соблюдая все обязательные нормы и требования. Кроме того, по данным ведомства, у детей, привитых той же вакциной, нежелательных побочных реакций не возникло.

