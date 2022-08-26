Младенец умер после прививок в Бурятии

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Трехмесячный ребенок умер после прививок в Бурятии. Министерство здравоохранения региона начало проверку, сообщает РИА Новости.

По словам отца младенца, перед вакцинацией ребенок заболел ОРВИ, однако плановые прививки все равно были сделаны. При этом, по словам мужчины, якобы в медучреждении посоветовали дать ребенку жаропонижающее при температуре, что и произошло вскоре после вакцинации, после чего младенец умер.

"По соответствующему факту Минздрав Бурятии проводит полную служебную проверку в городской поликлинике. Данной медицинской организацией были представлены все медицинские документы в бюро судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что врачи проводили вакцинацию ребенку, соблюдая все обязательные нормы и требования. Кроме того, по данным Минздрава, у детей, привитых той же вакциной, нежелательных побочных реакций не возникло.

Уточняется, что о причине смерти ребенка сообщат через 10 дней, после окончания полной судмедэкспертизы, которая включает гистологическое и другие исследования.

Ранее восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca во Франции. Отмечалось, что причиной смерти пациентов стал тромбоз.

До этого пожилой мужчина скончался в поликлинике в Литве сразу после введения второй дозы вакцины Moderna. Инцидент случился в городе Клайпеда. Скончавшемуся было 78 лет.