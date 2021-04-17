Восемь человек скончались после вакцинации препаратом AstraZeneca во Франции

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca во Франции. Об этом информирует Национальное агентство по безопасности лекарственных средств ANSM.
Причиной смерти пациентов стал тромбоз.
По состоянию на 8 апреля во Франции было сделано 2,72 миллиона прививок AstraZeneca. При этом отмечено 23 случая тромбозов. В частности, со 2 по 8 апреля определены 9 новых случаев атипичных тромбозов и 2 случая изолированных диссеминированных внутрисосудистых свертываний.
За все время вакцинации 8 случаев тромбозов закончились летальным исходом.
Ранее пожилой мужчина скончался в поликлинике в Литве сразу после введения второй дозы вакцины Moderna. Инцидент случился в городе Клайпеда. Скончавшемуся было 78 лет.
До этого в одной из больниц в Греции 85-летний мужчина умер спустя восемь минут после прививки от коронавируса. Сообщалось, что он неожиданно упал в приемной. Врачи попытались оказать пациенту помощь, однако спасти его не удалось.
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