Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Конфликт со стрельбой произошел в подъезде дома на юге Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-службу УВД по Южному административному округу Главного управления МВД России по Москве сообщает "Агентство Москва".

"В ОМВД России по району Чертаново Южное Москвы поступило сообщение об огнестрельном ранении в подъезде одного из домов на ул. Кировоградская. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции и экстренных служб", – указано в сообщении.

Стражи правопорядка установили, что у двух знакомых мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонента и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, подозреваемого в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали.

Им оказался 36-летний мужчина, его заключили под стражу. Па данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее водители в подмосковном Пушкине устроили драку со стрельбой на перекрестке в микрорайоне Дзержинец. По предварительной информации, водитель "ГАЗели" ударил ножом владельца "Лады", а тот в ответ начал стрелять. Пули попали в боковое стекло грузовика. На место ЧП приехали полицейские, которые изъяли оружие и отвезли участников конфликта в отдел.