Новости регионов: водители устроили драку со стрельбой в подмосковном Пушкине

Водители "Лады" и "ГАЗели" не поделили дорогу и устроили драку со стрельбой в подмосковном Пушкине. Конфликт произошел на перекрестке в микрорайоне Дзержинец. По предварительным данным, водитель "ГАЗели" ударил ножом владельца "Лады", а тот в ответ начал стрелять. Пули попали в боковое стекло грузовика. На место происшествия приехали полицейские, которые изъяли оружие и доставили участников дорожного конфликта в отдел.

Тем временем танкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе, нарушили сезонные ограничения на плавание. Об этом сообщили в Минтрансе России. Также ведомство установило, что несколько судов не были включены в лицензию на перевозки опасных грузов. Между тем от мазута уже очистили почти 24,5 тысячи квадратных метров акватории. Вокруг нефтяных пятен устанавливают боновые заграждения, а радужную пленку на воде обрабатывают сорбентом.

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