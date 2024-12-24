Новости регионов: задержаны мошенники, финансировавшие ВСУ через криптовалютные схемы

Полицейские задержали организаторов сети Sincere Systems Group, которых подозревают в мошенничестве на 100 миллионов долларов. Они обещали доход до 30% в месяц, но деньги инвесторов уходили на криптовалютные кошельки мошенников, часть из которых связана с финансированием ВСУ.

В Красноярском крае столкнулись две фуры и легковой автомобиль, после чего начался пожар. Все три машины вспыхнули. Предварительно, пострадал один человек. ДТП произошло на трассе Красноярск – Канск недалеко от села Рыбное.

В Татарстане Следственный комитет возбудил дело после пожара, в котором погибли шесть человек. В доме временного проживания рабочих находились 39 человек, из них 33 смогли эвакуироваться, один получил травмы. Предварительной причиной пожара стало неправильное использование электрооборудования.

В Тамбове фура с хурмой съехала с трассы и перевернулась. По предварительным данным, водитель уснул за рулем и получил незначительные травмы. Жителей региона предупреждают о скользких дорогах.

На Байконуре завершена подготовка ракеты "Союз–2.1б" с космическим спутником. Пуск назначен на 25 декабря в 10:45 по московскому времени. Спутник будет следить за поверхностью Земли.

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