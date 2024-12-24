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Новости

Новости

24 декабря, 14:15

Происшествия

Новости регионов: задержаны мошенники, финансировавшие ВСУ через криптовалютные схемы

Новости регионов: задержаны мошенники, финансировавшие ВСУ через криптовалютные схемы

На Новорижском шоссе загорелся автомобиль

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который занимался шпионажем в пользу Украины

Новости регионов: две фуры и легковой автомобиль столкнулись в Красноярском крае

Новости мира: торговый российский корабль потерпел крушение

Новости регионов: шесть рабочих погибли при пожаре в Татарстане

Новости регионов: в Якутии спасатели потушили крупный пожар в придорожном кафе

Новости мира: в порту Стамбула перевернулся 100-метровый контейнеровоз

Дептранс предупредил о задержке трамваев № 17 в проезде Дежнева из-за ДТП

Новости мира: смертный приговор в Китае

Полицейские задержали организаторов сети Sincere Systems Group, которых подозревают в мошенничестве на 100 миллионов долларов. Они обещали доход до 30% в месяц, но деньги инвесторов уходили на криптовалютные кошельки мошенников, часть из которых связана с финансированием ВСУ.

В Красноярском крае столкнулись две фуры и легковой автомобиль, после чего начался пожар. Все три машины вспыхнули. Предварительно, пострадал один человек. ДТП произошло на трассе Красноярск – Канск недалеко от села Рыбное.

В Татарстане Следственный комитет возбудил дело после пожара, в котором погибли шесть человек. В доме временного проживания рабочих находились 39 человек, из них 33 смогли эвакуироваться, один получил травмы. Предварительной причиной пожара стало неправильное использование электрооборудования.

В Тамбове фура с хурмой съехала с трассы и перевернулась. По предварительным данным, водитель уснул за рулем и получил незначительные травмы. Жителей региона предупреждают о скользких дорогах.

На Байконуре завершена подготовка ракеты "Союз–2.1б" с космическим спутником. Пуск назначен на 25 декабря в 10:45 по московскому времени. Спутник будет следить за поверхностью Земли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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