Суд приговорил американца Спектора к 15 годам колонии за шпионаж

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы американца Джина Спектора, который обвиняется в шпионаже, передает РИА Новости.

"Назначить Спектору наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет <...> По совокупности (с предыдущим приговором. – Прим. ред.) окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима", – огласил приговор судья.

Кроме того, суд оставил в силе назначенный прошлым приговором штраф в размере 14 миллионов рублей. Слушания, кроме резолютивной части приговора, проходили в закрытом режиме.

Лефортовский суд Москвы арестовал Спектора по обвинению в шпионаже в августе 2023 года. Подробности предъявленного обвинения не назывались, однако ранее американец был осужден по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.

Кроме того, в июне 2021-го суд приговорил мужчину к четырем годам колонии за посредничество во взятке. Позже апелляция отменила это решение, и после повторного разбирательства Спектор получил 3,5 года лишения свободы.