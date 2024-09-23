Суд в Крыму приговорил украинца к 14 годам колонии за шпионаж в пользу Киева

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Украинцу назначили в Крыму 14 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже. Об этом сообщает УФСБ России по Центральному военному округу, передает РИА Новости.

Суд признал вину мужчины в сборе и передаче украинским спецслужбам сведений о зенитно-ракетных подразделениях российской армии, которые находились в зоне проведения спецоперации на территории Запорожской области.

Ранее 23-летний житель Керчи, собиравший и передававший Украине сведения о месторасположении в Крыму средств ПВО России, был задержан. Подозреваемый самостоятельно связался с представителями украинских спецслужб, указали в ФСБ.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

