Жительница ЛНР задержана за передачу данных ВСУ для ударов по российским военным

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Гражданка Украины, проживающая в городе Рубежное, задержана по подозрению в передаче Вооруженным силам Украины данных для последующего нанесения артиллерийских и ракетных ударов по подразделениям российской армии. Об этом РИА Новости сообщили в УФСБ России по ЛНР.

В ведомстве уточнили, что женщина по своей инициативе передавала ВСУ разведывательные данные. В результате на нее завели дело по статье "Шпионаж".

Ранее правоохранители задержали 23-летнего жителя Керчи, который собирал и передавал Украине сведения о месторасположении в Крыму средств ПВО России.

Подозреваемый самостоятельно связался с представителями украинских спецслужб, указали в ФСБ. По факту случившегося возбуждено дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

