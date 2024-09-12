ФСБ пресекла подрыв железнодорожного моста в Севастополе

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В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России пресекли подготовку диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры Севастополя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ региона.

Сотрудники ФСБ задержали 51-летнего мужчину, который по заданию спецслужб Украины готовил подрыв железнодорожного моста.

По данным ведомства, житель Севастополя в одном из мессенджеров был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) для сбора сведений об объектах ВС РФ, а также объектах транспортной инфраструктуры. По заданию куратора мужчина изъял из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, при помощи которых он должен был совершить террористический акт, пояснили в УФСБ.

Ранее ФСБ также задержала двух граждан Колумбии, которые служили в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемников. Следственное управление ФСБ возбудило против них уголовные дела.

До этого УФСБ по Белгородской области предотвратило попытку теракта в регионе. Тогда служба задержала жителя Подмосковья, который заложил взрывное устройство около релейного железнодорожного шкафа. В результате были заведены уголовные дела, которые предполагают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.