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20 августа, 16:59

Политика

ФСБ возбудила дело о госизмене на научного сотрудника после DDoS-атак в интересах Киева

Фото: 123RF/grigorenko

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) возбудила уголовное дело о государственной измене против сотрудника одной из научных организаций. Он был задержан в связи с попытками оказать воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве указали, что подозреваемый начал инициативно контактировать с сотрудниками украинских спецслужб и после начала спецоперации получал от них указания, в соответствии с которыми проводил DDoS-атаки на критически важные российские объекты.

По данным службы, он делал это, чтобы нанести ущерб информационной безопасности страны. Кроме того, задержанный собирал сведения о военнослужащих РФ и передвижении военной техники.

Сотрудники ФСБ выяснили, что он на постоянной основе направлял личные денежные средства и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов, которые собирали пожертвования на приобретение вооружения, военной техники и экипировки для солдат ВСУ.

Задержанный уже дал признательные показания, уточнили в ЦОС.

Ранее ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД в Крыму за то, что он передавал информацию Службе безопасности Украины, имея доступ к закрытым базам личных данных граждан. На него завели уголовное дело о государственной измене.

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