Сотрудница воинской части ЮВО задержана по подозрению в госизмене

Фото: 123RF/grigorenko

Сотрудницу воинской части Южного военного округа задержали по подозрению в госизмене и передаче Минобороны Украины данных о российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

В частности, подозреваемая передавала украинской стороне информацию о дислокации подразделений и объектов Вооруженных сил РФ, говорится в сообщении.

Спецслужбы установили, что жительница Ростова-на-Дону начала переписываться с представителем военной разведки Украины через мессенджер Signal. Позже, в январе 2023 года, она поступила на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа, где собирала и потом передавала сведения различного рода об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Ранее ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД в Крыму за то, что он передавал данные Службе безопасности Украины. Мужчина, находясь в должности старшего следователя МВД Крыма в Симферополе, имел доступ к закрытым базам личных данных граждан, уточнили в сообщении. На него завели уголовное дело о государственной измене.

До этого Забайкальский краевой суд приговорил местную жительницу, причастную к совершению госизмены в виде шпионажа в интересах украинских спецслужб, к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Женщина собирала и передавала спецслужбам Украины данные о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону СВО.

