ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта в Белгородской области

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Управление ФСБ РФ по Белгородской области предотвратило попытку теракта в регионе. Служба задержала жителя Подмосковья, который заложил взрывное устройство около релейного железнодорожного шкафа, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление службы.

По данным ведомства, злоумышленник через Telegram связался с сотрудником Службы безопасности Украины, который представился членом украинского военизированного объединения, признанного в РФ террористической организацией. По его заданию житель Подмосковья незаконно приобрел и заложил взрывное устройство.

В результате были заведены уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Участие в деятельности террористической организации". Они предполагают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Накануне ФСБ задержала жителя Омска, который отправлял украинским спецслужбам сведения о работе оборонного предприятия. Следственное подразделение УФСБ по региону завело уголовное дело по статье 275 УК РФ. Она предполагает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет или пожизненного срока.

Помимо этого, служба возбудила уголовное дело о государственной измене против сотрудника одной из научных организаций. Он был задержан в связи с попытками оказать воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ. Подозреваемый начал инициативно контактировать с сотрудниками украинских спецслужб и после начала спецоперации получал от них указания.

